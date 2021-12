Tela Quente hoje (13/12): Velozes & Furiosos 8 é atração na Globo

A Tela Quente hoje (13/12) tem como atração o filme Velozes & Furiosos 8 na Globo. O longa será exibido por volta das 23h20, logo após mais um capítulo de Verdades Secretas.

publicidade

Tela Quente hoje (13/12): Velozes & Furiosos 8

Sinopse: Dom e Letty estão curtindo a lua de mel em Havana, mas a súbita aparição de Cipher atrapalha os planos do casal. Ela logo arma um plano para chantagear Dom, de forma que ele traia seus amigos e passe a ajudá-la a obter ogivas nucleares. Tal situação faz com Letty reúna os velhos amigos, que agora precisam enfrentar a vilã e, consequentemente, Dom.

publicidade

FIM DE ANO// Neve e roda gigante são atrações de Natal no Raposo Shopping

MAIS INFORMAÇÕES

publicidade

Título Original: The Fate of the Furious

Elenco: Van Diesel; Dwayne Johnson; Michelle Rodriguez; Jason Statham

Dubladores: Dominic “Dom” Toretto: Jorge Lucas/ Deckard Shaw: Armando Tiraboschi/Hobbs: Jorge Vasconcellos/ Letty: Gabriela Bicalho/ Roman: Duda Ribeiro/ Tej Parker: Alexandre Moreno/ Cipher: Mônica Rossi/ Sr. Ninguém: Ricardo Schnetzer/ Ninguénzinho: Mckeidy Lisita/ Ramsey: Marcela Duarte

Direção: F. Gary Gray

Nacionalidade: Canadense; americana; francesa; britânica; samoens

Gênero: Ação