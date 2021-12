Retrospectiva 2021 | Homem “expulso” de rodízio por comer demais fez sucesso na internet

Retrospectiva 2021 | Nos próximos dias o Visão Oeste vai relembrar assuntos que foram destaques ao longo deste ano. Entre eles, o caso do homem que viralizou após ter sido “convidado a se retirar” de um rodízio por comer demais.

publicidade

O pintor João Carlos Apolonio gravou um vídeo e publicou nas redes sociais para contar a história, ocorrida em julho. “Os caras mandaram parar, não querem me servir mais não, só por causa disso… Até agora comi 14 pratos, o rodízio é R$ 19,90. Os caras falaram que devolvem meu dinheiro para eu me retirar do estabelecimento”, contou. Confira a matéria na íntegra.

Como se não bastasse a primeira visita ao restaurante, o “saco sem fundo”, como foi chamado por internautas, retornou ao estabelecimento e atacou novamente. Desta vez, ele foi liberado para comer o quanto quisesse e conseguiu saborear 35 pratos! Relembre.

publicidade

Após viralizar e curtir seu momento de fama, o pintor deu a volta por cima e virou até garoto-propaganda do rodízio de massas da rede de fast food. Leia a matéria completa aqui.