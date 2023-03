Polícia identifica suspeito de executar mulher a tiros dentro de carro de app em Jandira

A Polícia Civil identificou o suspeito de executar uma mulher a tiros, na última sexta-feira (3), em Jandira. O crime aconteceu em plena luz do dia, quando a vítima havia acabado de entrar em um carro de aplicativo.

De acordo com reportagem exibida na Record TV, os policiais chegaram ao suspeito por meio de câmeras de monitoramento na região. Em uma das imagens, o suspeito, que usava camiseta branca e estava em uma moto, foi flagrado no entorno do local do crime.

Segundo as investigações, há alguns meses, a casa do indivíduo foi invadida e foram roubados um carro e R$ 11 mil. Na ação criminosa, a família do suspeito ficou refém dos meliantes. A polícia investiga se há relação entre os crimes.

Thainara Evaristo Gomes, de 25 anos, foi atingida com cinco tiros e morreu dentro do carro. O motorista foi poupado. “Eu não sabia o que fazer. O cara chegou com o revólver atirando dentro do meu carro, foi desesperador”, revelou o condutor do veículo à reportagem da Record TV.

“Não sabia o que fazer, se eu saía do local e a levava para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para socorrê-la… Chegou bastante gente pedindo para eu aguardar socorro porque estávamos praticamente do lado da delegacia”, continuou o motorista de aplicativo.

Segundo as primeiras informações, Thainara estaria grávida. À reportagem, o delegado Sérgio Augusto de Magalhães Melo informou que espera o laudo da perícia para confirmar ou não a gravidez.

Thainara saiu da cadeia no mês passado. Estava presa por envolvimento em um roubo, na cidade de Carapicuíba, e tinha passagem também por furtos e por integrar uma facção criminosa, segundo as investigações.

Por conta do histórico da Thainara e da dinâmica do crime, em Jandira, a polícia acredita que sua morte tenha sido uma execução, mas não descarta outras hipóteses. As investigações continuam.