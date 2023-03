Dois são presos em Barueri por roubo com retenção de vítima

Policiais do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia prenderam dois indivíduos por roubo a veículo com retenção de vítima em Barueri no último sábado (4).

A equipe estava em patrulhamento quando se deparou com o veículo, ocupado por dois indivíduos. vindo pela contramão.

A visualizar a aproximação dos policiais, o condutor aumentou a velocidade, e a Polícia então iniciou um breve acompanhamento até eles serem alcançados e pudesse ser realizada a abordagem.

Na busca pessoal e veicular, os agentes localizaram no console central, um simulacro de pistola. Em consulta veicular, foi verificado que o veículo era produto de roubo.

A vítima do veículo roubado compareceu ao local e relatou que dois indivíduos em posse de um simulacro de pistola o teriam levado até uma comunidade e por lá permaneceu por quase 48h trancado em um barraco.

Os dois homens foram conduzidos ao Distrito Policial Central de Barueri, onde permaneceram à disposição da Justiça.