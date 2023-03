Sabesp abre inscrições para vagas no Programa Aprendiz 2023

A Sabesp abriu hoje (6) as inscrições do processo seletivo do Programa Aprendiz 2023.

Na região há vagas em Barueri, Carapicuíba, Cotia, Santana de Parnaíba e Taboão da Serra.

As oportunidades são destinadas a estudantes do Ensino Médio e EJA – Educação de Jovens e Adultos, de instituições de ensino pública ou privada, com idade mínima de 14 anos e máxima de 22 anos e 6 meses, no ato da admissão. Jovens que já tenham concluído o Ensino Médio também poderão se inscrever.

As inscrições devem ser feitas pela internet e os interessados poderão se candidatar até as 14 horas do dia 3 de abril pelo endereço www.concursosfcc.com.br. O edital com todas as informações sobre o processo seletivo está em www.concursosfcc.com.br/concursos/sabes122/index.html.

O programa é uma parceria entre Sabesp e Senai-SP, que vai atual na qualificação e formação técnico profissional de Assistente Administrativo.

Os aprendizes terão direito à remuneração no valor de R$ 651, incluindo benefícios como vale refeição, vale transporte, assistência médica e seguro contra acidentes pessoais.

O contrato terá duração máxima de 18 meses e, ao término do programa, receberão certificado de qualificação profissional de Assistente Administrativo pelo Senai-SP.

No processo seletivo, feito pela a Fundação Carlos Chagas, será feita análise do histórico escolar do último ano cursado pelo candidato.