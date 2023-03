Dois são presos por roubo de carro na divisa entre Carapicuíba e Osasco

Os Policiais do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano prenderam dois indivíduos que roubaram um veículo em Carapicuíba no último sábado (4).

A equipe policial estava em patrulhamento quando avistou um senhor que solicitou ajuda. Segundo o homem, ele estava trabalhando como motorista de aplicativo quando foi abordado por dois indivíduos usando uma arma. Os suspeitos o renderam e o levaram a um local onde o abandonaram.

Enquanto conversava com os policiais, a vítima avistou seu veículo roubado passando pela via. A Polícia então começou um breve acompanhamento até a divisa com o município de Osasco, onde o trânsito estava parado. Os dois indivíduos desembarcaram e fugiram a pé, porém foram detidos pelos policiais militares.

Em busca pessoal foi localizado no bolso de um dos criminosos a carteira da vítima e cartões de crédito, e no veículo foram encontrados os pertences pessoais da vítima, bem como foi localizado um simulacro de arma de fogo utilizado no crime.

A ocorrência foi encaminhada ao 1° Distrito Policial de Carapicuíba, ficando os criminosos à disposição da Justiça.