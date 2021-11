Politraumatismo foi a causa da morte de Marília Mendonça, diz polícia

A Polícia Civil de Minas Gerais revelou, na tarde desta quinta-feira (25), a causa da morte de Marília Mendonça, ocorrida no dia 5 de novembro. O laudo confirmou a hipótese que havia sido levantada logo após o acidente.

publicidade

A cantora sertaneja e os demais tripulantes da aeronave tiveram um politraumatismo, ou seja, múltiplos traumas nos órgãos internos causados pela queda, de acordo com laudo assinado pelo médico-legista Thales Bittencourt de Barcelos.

Marília, o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, o produtor Henrique Ribeiros, o piloto Geraldo Medeiros e o copiloto Tarcisio Viana morreram de forma instantânea, após choque do avião com o solo.

publicidade

O delegado Ivan Lopes Sales afirmou que a provável causa do acidente deve ser revelada em breve. “A gente avançou com essa oitiva. Não descartamos nenhuma possibilidade. Mas há fortes indícios que as linhas de transmissão teriam sido as causadoras do acidente”, declarou durante entrevista coletiva.