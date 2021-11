SuperShopping Osasco funciona até às 23h na Black Friday

A Black Friday no SuperShopping Osasco será especial. Além de oferecer descontos de até 70%, o empreendimento funciona com horário estendido até às 23h durante esta sexta-feira (26) e sábado (27).

Serão distribuídas sacolas com QR code que direcionam o público para uma página de ofertas que reúne todas as lojas participantes do shopping. “É a chance ideal para todos os nossos clientes aproveitarem cada detalhe dessa comemoração”, convida Jéssica Zanela, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

Marcas como Artex, Imaginarium, DK Prá Lá, Havaianas, Lupo e O Boticário participam da Black Friday e garantem descontos imperdíveis em seus produtos. Os restaurantes, como Gendai, Vivenda do Camarão e o Divino Fogão também participam e oferecem condições especiais em seus pratos e combos.

Para quem quer aproveitar e cuidar da beleza, o Estúdio das Sobrancelhas traz pacotes de depilação, massagem, harmonização fácil e limpeza de pele com preços especiais. A Fábrica de Óculos e Morana completam a lista com até 50% em suas coleções de acessórios para todos os estilos.

O shopping center recebe os clientes na sexta-feira, dia 26 e sábado, dia 27 em horário estendido: das 10h às 23h. No domingo, as lojas abrem das 12h às 20h. Para garantir a segurança de todos, eram seguidas todas as normas de segurança, como medição de temperatura na entrada r uso obrigatório de máscara.

