Feirão de emprego em Cotia terá vagas de operador de caixa, eletricista, auxiliar de escritório e mais

No sábado (27), das 9h às 14h, acontece o Feirão Emprega + Cotia, no ginásio municipal de esportes. Serão ofertadas 500 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz. Também haverá oportunidades para pessoas com deficiência.

O Feirão oferecerá vagas para analista de estoque, assistente de vendas júnior, auxiliar de escritório, instalador de calha, marceneiro, operador de caixa, operador de telemarketing ativo, serralheiro, jardineiro, gerente de filiar, eletricista, entre outros cargos.

“O Feirão faz parte de uma série de ações adotadas pela Prefeitura no sentido de recuperarmos o mais rápido possível dos impactos causados pela pandemia”, diz Fernando Jão, secretário da Indústria, Comércio e Empreendedorismo.

Para se candidatar às oportunidades é necessário levar dois currículos, documento oficial com foto e carteira de trabalho. Será permitida a entrada apenas do candidato, no caso de menores de 16 anos de idade, poderá entrar um acompanhante.

Serviço

Feirão Emprega + Cotia

Quando: Sábado 27/11 – das 9h às 14h

Onde: Ginásio Municipal de Esportes (Rua Ouro, s/nº – Jardim Nomura, Cotia)

