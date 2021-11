Mulher que casou consigo mesma anuncia divórcio: “Fui feliz enquanto durou”

A modelo Cristiane Galêra, de 34 anos, anunciou que está se divorciando dela mesma. Ela ficou conhecida após casar-se consigo mesma em setembro deste ano, na capital paulista.

Dois meses após o casamento, a modelo, que também é conhecida como “advogata” nas redes sociais, resolveu voltar à vida de solteira. “Cansei de ser sologâmica. Fui feliz enquanto durou, hoje busco outras oportunidades do amor”, disse, durante entrevista ao jornal britânico Daily Star.

Cris Galêra está se preparando para desfilar no Carnaval de 2022 pela Colorado do Brás e acredita que vale a pena abrir mão do casamento para realizar outro sonho. “Serei musa da escola. Mas não vou desfilar casada, vou me divorciar”, disse a modelo. “Estou animada para ser solteira de novo”, concluiu.

