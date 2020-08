População compra 3 mil sorvetes para ajudar dono de gelateria que teve energia cortada

Muitos empresários foram afetados com a pandemia de covid-19, principalmente os donos dos pequenos comércios, como o sorveteiro Luís Augusto Demori, de 42 anos, que tem uma gelateria em Votuporanga. Na terça-feira (11), ele teve a conta de energia elétrica de seu comércio cortada e fez um desabafo nas redes sociais.

Com os olhos cheios de lágimas, Luís gravou um vídeo anunciando uma promoção relâmpago para vender os sorvetes, pois os produtos iam estragar se ficassem muitas horas com os freezers desligados.

No mesmo dia, o relato do comerciante viralizou na internet e comoveu os moradores da região, que formaram longas filas em frente ao estabelecimento para comprar os produtos.

Luís vendeu mais de 3 mil produtos. “Eu vendi tudo e não acreditei. Ainda existem pessoas de bom coração. Além dos clientes, o pessoal me ajudou, me deu dinheiro, R$ 100, R$ 200. Ainda existem pessoas boas e dispostas a ajudar, mesmo em uma crise dessa. Eu não tenho palavras para agradecer”, disse o sorveteiro, ao G1.

Muito grato com a atitude da população, Luís, que é pai de três filhos pequenos, aproveitou para compartilhar a sua situação em meio à pandemia. Com as vendas da gelateria caindo e o faturamento também, o comerciante não tem conseguido manter as despesas do estabelecimento, que já está em mais de R$ 17 mil. Ele ainda recebeu uma ordem de despejo do local onde montou a gelateria.

A situação levou o empresário a criar uma vaquinha virtual. Endividado, ele pede ajuda para conseguir dar a volta por cima. Quem quiser ajudar, basta acessar o link da vaquinha e fazer uma doação. Também é possível ajudar por meio de depósito ou transferência bancária, para o banco Itaú, agência 0504, conta corrente 22662-2, em nome de Luís Augusto Demori Fernandes Eireli, CNPJ 34.125.933/0001-27.

