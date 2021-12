Portal do Trabalhador de Osasco captou mais de 4 mil vagas de empregos em novembro

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda da Prefeitura de Osasco, por meio do Portal do Trabalhador, captou em novembro 4.208 vagas de emprego para o Sistema Nacional de Emprego (SINE). Isso quer dizer que empresas disponibilizaram para o SINE mais de 4 mil vagas à população de Osasco e região, devido ao desempenho do Portal.

Este é o maior número de vagas captadas dos últimos 5 anos, segundo a administração municipal. Antes, a última maior captação tinha sido em janeiro de 2016, com o registro de 3.648 vagas. O acumulado de 2021 soma 16.309 vagas captadas para o SINE.

“Como as vagas são incluídas no Sistema Nacional de Emprego, toda a região acaba sendo beneficiada. Vale lembrar que essas são apenas as vagas disponibilizadas pelas empresas ao Portal do Trabalhador. No geral, Osasco abriu muito mais vagas, porque tem empresas na cidade que fazem seus processos seletivos sem utilizar os nossos serviços”, explicou Gelso Lima, secretário responsável pela pasta.

Os números vão ao encontro dos dados divulgados essa semana pelo Caged, que indicam mais um mês de saldo positivo de empregos em Osasco. O município fechou outubro, último período aferido pelo Caged, com a contratação de 8.447 pessoas gerando um saldo positivo no mês de 2.447 carteiras assinadas. De janeiro a outubro, o número de contratações vai para 82.309 pessoas, e o saldo positivo sobe para 22.185 empregos.

Gelso Lima destaca que para as vagas de emprego ofertadas serem preenchidas, os candidatos precisam atendem os requisitos solicitados pelas empresas contratantes. “Muitos candidatos barram na questão da formação. Para ajudar neste processo, mantemos cursos de capacitação profissional gratuitos na Setre e, só em 2021, até novembro, já atendemos 13.166 pessoas nesses cursos”, completou o secretário.