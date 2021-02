Poupatempo volta a abrir no sábado (6) em Osasco, Carapicuíba e Cotia

Neste momento, são oferecidos presencialmente no Poupatempo apenas serviços como primeira via do RG, transferência interestadual e mudança na característica de veículo

Os postos do Poupatempo em cidades que estão na fase Laranja do Plano São Paulo, como em Osasco, Carapicuíba e Cotia, voltam a atender de forma presencial, mediante agendamento, neste sábado (6).

A medida atende à nova regulamentação do governo de São Paulo, que revogou o decreto estadual que havia colocado todas as regiões do estado na fase Vermelha aos fins de semana.

Os atendimentos nas unidades são realizados somente com escolha de data e horário, por meio do portal www.poupatempo.sp.gov.br ou no aplicativo Poupatempo Digital. Para evitar o risco de contágio da covid-19, os postos abertos trabalham com capacidade reduzida e seguindo os protocolos sanitários.

Neste momento, são oferecidos presencialmente apenas os serviços que dependem do comparecimento do cidadão para serem concluídos, como primeira via do RG, transferência interestadual e mudança na característica de veículo.

