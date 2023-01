Prefeitura de Cotia oferece canal online para contestação de IPTU

A Prefeitura de Cotia disponibilizou para os contribuintes um canal on-line para abertura do processo eletrônico de Revisão de Área de IPTU. Pela ferramenta, os proprietários de imóveis podem, até 31 de janeiro, apresentar contestação à notificação enviada pela Secretaria da Fazenda sobre a área construída.

Segundo a Prefeitura, a atualização da área construída de cada imóvel foi realizada por meio de levantamento de imagens aéreas e frontais de todos os imóveis do município e, com base nesses dados, foi realizado o cálculo a cobrança do IPTU 2023. Em dezembro de 2022, os proprietários de imóveis que tiveram as devidas atualizações começaram a receber as notificações.

No comunicado, a Prefeitura orienta o contribuinte sobre os procedimentos para a abertura do processo de revisão – caso não concorde ou tenha dúvidas sobre a atualização realizada. No informativo, o munícipe também recebeu um link, usuário e senha para que confira as alterações identificadas em seu imóvel.

Para atendimento on-line, basta acessar o site (www.cotia.sp.gov.br), entrar em ‘Portal de Serviços’, ir até ‘Taxas e Tributos’ e abrir o link ‘Revisão de Área de IPTU (serviço eletrônico)’. Na página inicial do site também tem uma barra fixa que direciona diretamente para o link do serviço.

Quem perder o prazo de constestação, que vai até dia 31, ainda poderá contestar, porém, não haverá desconto no pagamento à vista.

Para a contestação é preciso apresentar o Informativo, RG e CPF, Planta do Projeto Aprovado ou Habite-se (se houver), Matrícula atualizada emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis, ou escritura ou documento de compra e venda com firma reconhecida em Cartório, e procuração do proprietário ou do compromissário cadastrado caso a solicitação seja realizada por terceiros.