Banco de Alimentos de Osasco contabiliza ações de 2022

O Banco de Alimentos de Osasco, vinculado ao Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional, arrecadou 1.427.440,40 kg de alimentos perecíveis, não perecíveis e produtos diversos em 2022.

publicidade

Com esse total, bateu seu próprio recorde anual de arrecadação. “Os dados constam no Relatório Técnico de Atividades (RTA), encaminhado ao Ministério da Cidadania”, informou o diretor do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional da prefeitura e secretário executivo do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Osasco, João Perez.

O Banco de Alimentos de Osasco atende, semanalmente, 85 entidades sociais e instituições de acolhimento. Isso representa uma média de 3 mil a 3.200 famílias por semana, ou seja, aproximadamente 9 mil pessoas beneficiadas semanalmente com alimentos saudáveis. Foram mais de 120 mil kits ou cestas distribuídas em 2022.

publicidade

Osasco integra o Conselho Gestor Nacional da Rede Brasileira de Bancos de Alimentos, órgão de assessoramento do Ministério da Cidadania e em 2022 participou do Encontro Nacional de Bancos de Alimentos.

Em 2022 foram celebradas parcerias com mais de 15 empresas locais e da região que passaram a apoiar o Banco de Alimentos de Osasco, entre elas Dois Cunhados, Uvale, Facily, iFood, Begreen, Ceagesp, Grupo Carrefour, GPA, Anaconda, Milano, Minas Douradas, Meritor, Ação da Cidadania, Nutriens, entre outras parcerias com instituições públicas e privadas. Há ainda uma parceria inédita com a Fazenda Urbana do iFood e Begreen, com a produção e distribuição de alimentos livres de agrotóxicos.

publicidade

Destaque para o Programa Hortas Pedagógicas, promovido de forma inédita pelo Banco de Alimentos em conjunto com o Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos (WFP) no Brasil, iFood, Prato Verde Sustentável e Pé de Feijão (negócios de impacto social) e Secretaria de Educação. A proposta foi implantar hortas agroecológicas nas escolas como instrumento de auxílio no processo de ensino e aprendizagem, a fim de promover hábitos alimentares saudáveis e fortalecer a relação com o meio ambiente. Inicialmente, o projeto foi implantado na EMEI José Veríssimo de Matos (zona Sul), e na EMEIEF Dr. Francisco Manuel Lumbrales de Sá Carneiro (zona Norte). Por meio deste programa, Osasco foi destaque na Edição 2022 do Prêmio Josué de Castro, organizado pelo Governo do Estado.

Também em 2022 foi realizado em Osasco o maior Seminário de Segurança Alimentar do Estado de São Paulo – A inovação e o futuro na luta contra a fome – com a presença da ONU, diversas empresas do ramo de alimentação, entidades sociais e universidades. No evento, Osasco aderiu ao Pacto de Milão sobre Política de Alimentação urbana e pela primeira cooperação (internacional) do município com a ONU. “O banco de alimentos é uma política pública extremamente assertiva que, através do apoio de nossos parceiros e a sociedade civil organizada, tem alcançado muitas famílias. Integrar o Pacto de Milão nos deixa muito contentes. Estamos cumprindo nosso propósito de avançarmos economicamente como cidade, mas também de avançarmos em sustentabilidade e em ações sociais que possam impactar na melhoria de vida das pessoas”.