Osasquense MC Guimê pode estar no BBB23

O osasquense MC Guimê, marido da funkeira Lexa, está fortemente cotado para integrar o grupo “Camarote” do Big Brother Brasil 23, que começa dia 16 de janeiro.

Em recente viagem à França, Lexa foi apenas com as amigas Anita, Juliette, Boca Rosa, Gabi Lopes e Vivi Wanderley, entre outros, sem a companhia do marido, com quem acabou de reatar, o que aumentou os rumores de que ele já estaria confinado a partir de hoje (6).

A esposa desmente. “Guimê não conseguiu vir porque ele tinha trabalho, está trabalhando no Brasil, fazendo publicidade”, declarou Lexa.

A lista oficial dos participantes deve ser divulgada dia 14 de janeiro.