Lula diz aos ministros que quem fizer algo errado “será convidado a deixar o governo”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou da primeira reunião ministerial de seu governo, na manhã desta sexta-feira (6). Ele disse à equipe que “Quem fizer errado sabe que tem só um jeito: a pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo”.

“E se cometer algo grave a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria Justiça”, alertou Lula, ainda no início do encontro. “Tenho o compromisso de ser honesto e leal com esse povo brasileiro”, completou.

O político afirmou que sua equipe não tem um “pensamento único”, mas que apesar das divergências, todos devem trabalhar para o bem do povo brasileiro. “Somos um governo de pessoas diferentes. O que é importante é a gente, pensando diferente, fazer um esforço para que no processo de reconstrução desse país, pensemos igual”.

No dia 27 de janeiro, Lula deve se reunir com os 27 governadores de estado e do Distrito Federal, no Palácio do Planalto, em Brasília.