Policial à paisana mata ladrão durante assalto dentro de padaria em Carapicuíba

Um policial à paisana matou a tiros um indivíduo durante uma tentativa de assalto dentro de uma padaria, no Roseira Parque, em Carapicuíba. O caso aconteceu no final da tarde de quarta-feira (4), na Estrada das Acácias.

A câmera de segurança do estabelecimento registrou o momento. Nas imagens é possível ver quando os dois criminosos chegam, vestindo blusa com capuz na cabeça e máscara, e anunciam o assalto.

Segundos depois, o policial à paisana aparece e atinge um dos indivíduos, que cai no chão e se rende. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu.

O outro meliante também ficou ferido e tentou fugir. De acordo com uma reportagem do SBT, ele procurou atendimento médico num hospital próximo ao local do ocorrido. A equipe médica acionou a polícia e o indivíduo foi preso em flagrante.

As pessoas que estavam na padaria não se feriram. O caso foi registrado no DP de Carapicuíba.