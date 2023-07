Prefeitura de Itapevi realiza audiência sobre plano de ações da Lei Paulo Gustavo de incentivo à cultura

A Prefeitura de Itapevi realiza nesta segunda-feira (10), às 19h, no Teatro Municipal, a “Oitiva Municipal da Lei Paulo Gustavo”. O evento será voltado aos artistas, produtores e empreendedores e micro empresas de dentro e fora da cidade sobre a lei de fomento cultural.

publicidade

A audiência terá palestra e mediação do advogado Roberto Eduardo Lamari, especialista em Gestão Pública Legislativa pela USP (Universidade de São Paulo), membro da Comissão de Assuntos Legislativos da OAB/SP (Ordem dos Advogados do Brasil), vice-presidente da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e dos Tribunais de Contas.

Na atividade, o município vai explicar aos interessados sobre a operacionalização da lei na cidade, bem como os critérios para o direcionamento e uso dos recursos financeiros empenhados em benefícios dos artistas de Itapevi, e ainda ouvir a classe.

publicidade

O objetivo é desenvolver modelos de negócio ou de gestão em atividades ou serviços desenvolvidos na área cultural a partir do conhecimento, da criatividade ou capital intelectual de indivíduos e do setor público com vistas à geração de trabalho e renda.

A audoiência ainda terá exclarecimentos de como foi criado o Conselho de Cultura na cidade, o valor total do recurso para a cidade, como estão sendo as tratativas da distribuição através do Conselho e do funcionamento da lei federal Paulo Gustavo.