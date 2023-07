Paula Lima canta no Open Mall The Square, em Cotia, neste sábado (8)

Paula Lima canta no Open Mall The Square, em Cotia, neste sábado...

A atração deste sábado (8) no 12º Festival de Inverno do Open Mall The Square, na Granja Viana, será a cantora Paula Lima. O festival é composto por mais de 50 shows ao vivo.

A artista vai apresentar o show “Sou Lee”, em que canta as canções da rainha do rock nacional, Rita Lee, falecida em maio.

No show, a cantora revisita Rita Lee em versões pessoais, cheias de suingue black ‘n’ roll. A apresentação traz interpretações de canções marcantes da legendária Madame Jones como “Baila Comigo”, “Ovelha Negra”, “Agora só falta você”, “Nem luxo, nem lixo” e “Mania de você”.

“Rita Lee está dentro de nós e neste show misturo a poesia da musa com a minha sonoridade Soul. Eu, Paula Lima, Soul Lee”, afirma a artista.

A apresentação de Paula Lima começa às 17h. Antes dela, às 14h, Vasco Faé, o “Manoblues”, faz seu show e, após o show de Paula, às 19h30, será a vez da banda Garga Groove Gang.

O Open Mall The Square fica na Rodovia Raposo Tavares, km 22, na Granja Viana, Cotia. A entrada é gratuita.