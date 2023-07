Prefeitura de Cotia programa atividades esportivas para as férias de julho

A partir de segunda-feira (10), o Ginásio de Esportes de Cotia abriga o projeto Férias na Esportiva.

Até o dia 21 de julho, a Secretaria de Esportes e Juventude de Cotia estará oferecendo várias atividades esportivas com monitoria abertas ao público, para todas as idades, sem necessidade de inscrição prévia. Para participar das atividades, basta comparecer ao Ginásio de Esportes, que fica ao lado do Mercado Municipal (Rua Ouro, s/nº, Jardim Nomura).

Entre as atividades estão: tênis de mesa, capoeira, zumba, ginástica para a 3ª idade, alongamento, boxe, balé, vôlei, handebol, basquete, entre outras.

Veja o cronograma das atividades:

Ginástica (3ª idade) : segundas e quartas-feiras, das 8h às 9h;

: segundas e quartas-feiras, das 8h às 9h; Ginástica (acima de 16 anos) : segundas e quartas-feiras, das 17h às 18h e sextas, das 8h às 9h;

: segundas e quartas-feiras, das 17h às 18h e sextas, das 8h às 9h; Pilates (acima de 16 anos) : segundas e quartas-feiras, das 9h30 às 10h30;

: segundas e quartas-feiras, das 9h30 às 10h30; Pilates kids (de 7 a 12 anos) : terças e quintas-feiras, das 8h às 9h e das 13h30 às 14h30;

: terças e quintas-feiras, das 8h às 9h e das 13h30 às 14h30; Alongamento (acima de 16 anos) : segundas, terças, quartas e quintas-feiras, das 11h às 12h;

: segundas, terças, quartas e quintas-feiras, das 11h às 12h; Zumba (3ª idade) : terças e quintas-feiras, das 8h às 9h;

: terças e quintas-feiras, das 8h às 9h; Zumba (acima de 15 anos) : terças e quintas-feiras, das 10h às 11h, das 15h30 às 16h30 e das 17h às 18h;

: terças e quintas-feiras, das 10h às 11h, das 15h30 às 16h30 e das 17h às 18h; Dança/Ritmos (acima de 15 anos) : terças e quintas-feiras, das 14h às 15h, e sextas-feiras, das 9h30 às 10h30;

: terças e quintas-feiras, das 14h às 15h, e sextas-feiras, das 9h30 às 10h30; Funcional (acima de 16 anos) : terças e quintas-feiras, das 9h30 às 10h30, e das 15h às 16h;

: terças e quintas-feiras, das 9h30 às 10h30, e das 15h às 16h; Tênis de Mesa (acima de 10 anos) : segundas e terças-feiras, das 14h às 15h, e de terças e quintas-feiras, das 9h às 10h;

: segundas e terças-feiras, das 14h às 15h, e de terças e quintas-feiras, das 9h às 10h; Capoeira (acima de 5 anos) : segundas e quartas-feiras, das 8h às 9h;

: segundas e quartas-feiras, das 8h às 9h; Krav Magá (acima de 12 anos) : terças e quintas-feiras, das 16h às 17h;

: terças e quintas-feiras, das 16h às 17h; Boxe (acima de 12 anos) : terças e quintas-feiras, das 17h às 18h;

: terças e quintas-feiras, das 17h às 18h; Boxe kids (de 6 a 11 anos) : sextas-feiras, das 10h30 às 11h30;

: sextas-feiras, das 10h30 às 11h30; Muay Thai (acima de 10 anos) : quartas e sextas-feiras, das 10h às 11h30;

: quartas e sextas-feiras, das 10h às 11h30; Ballet (4 a 6 anos) : quartas e sextas-feiras, das 8h às 9h, e terças e quintas-feiras, das 13h30 às 14h30;

: quartas e sextas-feiras, das 8h às 9h, e terças e quintas-feiras, das 13h30 às 14h30; Ballet (7 a 11 anos) : quartas e sextas-feiras, das 9h30 às 11h, e terças e quintas-feiras, das 15h às 16h;

: quartas e sextas-feiras, das 9h30 às 11h, e terças e quintas-feiras, das 15h às 16h; Vôlei (10 a 13 anos) : segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h às 10h;

: segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h às 10h; Vôlei (10 a 14 anos) : segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 15h30;

: segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 15h30; Vôlei (14 a 16 anos) : segundas, quartas e sextas-feiras, das 10h às 11h30;

: segundas, quartas e sextas-feiras, das 10h às 11h30; Vôlei (acima de 16 anos) : segundas, quartas e sextas-feiras, das 15h30 às 17h30;

: segundas, quartas e sextas-feiras, das 15h30 às 17h30; Basquete (10 a 12 anos) : quartas e sextas-feiras, das 8h às 9h e das 16h às 17h;

: quartas e sextas-feiras, das 8h às 9h e das 16h às 17h; Basquete (13 a 16 anos) : quartas e sextas-feiras, das 9h às 10h e das 17h às 18h;

: quartas e sextas-feiras, das 9h às 10h e das 17h às 18h; Handebol (10 a 13 anos) : terças e quintas-feiras, das 8h às 9h30 e das 14h às 15h;

: terças e quintas-feiras, das 8h às 9h30 e das 14h às 15h; Handebol (14 a 16 anos) : terças e quintas-feiras, das 10h às 11h30 e das 15h às 16h30;

: terças e quintas-feiras, das 10h às 11h30 e das 15h às 16h30; Handbol (acima de 16 anos) : terças e quintas-feiras, das 16h30 às 18h;

: terças e quintas-feiras, das 16h30 às 18h; Futsal (4 a 6 anos) : segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h às 9h, e segundas e quartas-feiras, das 14h às 15h;

: segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h às 9h, e segundas e quartas-feiras, das 14h às 15h; Futsal (7 a 10 anos) : segundas, quartas e sextas-feiras, das, das 9h às 10h, e segundas e quartas-feiras, das 15h às 16h;

: segundas, quartas e sextas-feiras, das, das 9h às 10h, e segundas e quartas-feiras, das 15h às 16h; Futsal (11 a 13 anos) : segundas e quartas-feiras, das 10h às 11h30, e das 16h às 17h30;

: segundas e quartas-feiras, das 10h às 11h30, e das 16h às 17h30; Futsal (14 a 16 anos): sextas-feiras, das 10h às 11h30; das 14h às 15h, e das 15h às 16h.