Prefeitura de Osasco anuncia reforma da UBS da Vila Ayrosa

A Prefeitura de Osasco realizou a cerimônia de anúncio de reforma da UBS Darcy Alves Evangelista Robalinho, na Vila Ayrosa, na última quarta-feira (7). As obras iniciarão na próxima semana e fazem parte do calendário de aniversário da cidade

O prefeito Rogério Lins, acompanhado dos secretários municipais, falou sobre a importância da obra para a cidade e os munícipes. “Eu não tenho dúvida: deve ser muito mais gostoso para a população chegar aqui e ver a unidade pintada, organizada e mais bonita. Assim que vamos dando uma nova ‘cara’ para a cidade”.

Lins ressaltou que quanto mais investimentos fizer em infraestrutura, melhores condições de trabalho dará aos profissionais. “Temos feito importantes intervenções para regularizar a distribuição de medicamentos. Em relação aos exames, a gente precisa ter mais profissionais e especialistas para atender à população. Teremos, agora, mais pediatras, ginecologistas e diversas outras especialidades essenciais para o atendimento primário na parte preventiva da saúde publica”, ressaltou.

O secretário de Serviços e Obras, Cláudio Monteiro, disse que a reforma da UBS será realizada entre 60 e 90 dias e contará com pintura, troca de piso, alterações na recepção, entre outras melhorias. “O prefeito nos incumbiu de reformar essa UBS e nós iremos fazê-lo, porque onde há vontade, determinação e amor – com diz o prefeito -, tudo é possível”.

Já o secretário de Saúde, José Carlos Vido, lembrou que apenas nessa semana, a Prefeitura deu início as reformas de duas UBS. “Já está em fase final da obra do Centro Psicossocial (CAPS) Infantil no Centro e a do Pronto-Socorro da Vila Ayrosa, cuja inauguração acontece no sábado. Nesse ano serão pelo menos 7 unidades reformadas, oferecendo melhores condições de trabalho para nossos servidores e mais conforto para a nossa população”.