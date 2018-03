Ciro Gomes é indicado como pré-candidato à presidência da República pelo PDT

A pré-candidatura do ex-ministro Ciro Gomes à presidência da República foi oficializada nesta quinta-feira (8), após uma reunião executiva do Partido Democrático Trabalhista (PDT).

Em entrevista coletiva, Carlos Lupi, presidente do PDT, contou esteve com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que a situação política dele “machucava”, porém existia a necessidade do PDT de lançar um candidato próprio. E quando questionado, Lupi disse que gostaria de ter o apoio do Partido dos Trabalhadores (PT) na disputa presidencial.

Ciro Gomes comentou que deseja os votos de todos os brasileiros que compreendem que o país precisa de desenvolvimento. O pré-candidato disse que a prioridade do seu governo, se ganhar as eleições, será superar a desigualdade e miséria.

O pré-candidato também explanou sobre as críticas recentes que fez ao ex-presidente Lula, mas destacou que sempre esteve ao seu lado nos últimos anos. “Ao longo de 16 anos, não faltei uma vez com Lula”, afirmou.

Aos jornalistas, Ciro Gomes também fez críticas à intervenção federal na área de segurança no Rio de Janeiro. Para ele, a ação é “politiqueira e mal intencionada”. “Não foi uma intervenção planejada e não tem orçamento”, disse.