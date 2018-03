Prefeitura de Taboão da Serra abre concurso público com salário de R$ 1500,00

A Prefeitura de Taboão da Serra abriu as inscrições para o concurso público da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (SETRAM) para vagas de agentes de trânsito. As solicitações são feitas via internet, pelo site www.zambini.org.br. Os interessados podem se inscrever até o dia 23 de março, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 62,90.

Publicidade

As vagas contempladas no edital n° 01/2018 são de nível médio para incorporação de 30 novos servidores, com formação de cadastro de reserva de até 90 habilitados, além de vagas para candidatos com de deficiência.

As funções dos futuros servidores são executar a fiscalização do trânsito; autuar e aplicar as medidas administrativas e penalidades; patrulhar as vias da cidade; manter a fluidez e a segurança do trânsito urbano; interagir em situações emergenciais; participar de bloqueios das vias, entre outras atividades.

A remuneração básica prevista é de R$ 1.500,00, mais benefícios, para carga horária semanal de 30 horas. Todos os candidatos deverão passar por prova objetiva, prevista para o dia 15 de abril de 2018. Os classificados nesta etapa devem passar também por prova prática com carro e motocicleta, de caráter eliminatório.

Além de ensino médio completo, para concorrer às vagas é necessário ter idade mínima de 18 anos, estarem em pleno exercício dos direitos políticos e civis, não possuir antecedentes criminais, ser brasileiro nato ou naturalizado, dentre outras exigências, além de possuir a Carteira Nacional de Habilitação nas categorias A e B.

Publicidade

As provas objetivas prevêem 30 perguntas de múltipla escolha e, de acordo com o conteúdo programático, serão cobradas questões de Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos. O concurso terá validade de dois anos, e poderá ser prorrogado pelo mesmo período, a critério da Prefeitura.

Para conferir o edital, clique aqui.