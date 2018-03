CONSEG Osasco/Sudeste realiza reunião ordinária sobre segurança na região

No dia 13 de março, a Diretoria do Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG Osasco/Sudeste) realizará uma reunião ordinária no Centro de Convivência do Idoso Anoscar, para falar sobre segurança na região.

O evento contará com uma palestra ministrada pela Drª Valdessara Bertolino, coordenadora do curso superior de Tecnologia em Segurança Privada da Universidade Anhanguera de Osasco.

A reunião é uma parceria da Associação dos Moradores da Vila Yara, Anoscar e Universidade Anhanguera campus Osasco. As inscrições para participar serão feitas no local, no dia do evento. As vagas são limitadas.

SERVIÇO

Palestra de Segurança

Data: 13 de março (terça-feira)

Horário: 19h30

Endereço: Centro de Convivência do Idoso Anoscar

Rua Luiz Antônio de Arruda, 55 – Vila Yara | Osasco