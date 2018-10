Prefeitura e Artesp discutem detalhes da nova alça de acesso a Osasco

Um dia após o governador Márcio França ter adiantado que a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) havia aprovado o projeto elaborado pela Prefeitura de Osasco visando as obras nas imediações da avenida Maria Campos para que futuramente o município receba uma nova alça de ligação com a Rodovia Castello Branco, técnicos das duas esferas de governo se reuniram na quarta-feira (10), na sede da agência, na Capital, para discutir detalhes das readequações a serem feitas no sistema viário.

Participaram da reunião os secretários municipais Pedro Sotero (Finanças) e Cláudio Monteiro (Serviços e Obras) e o diretor de Investimentos da Artesp, Pedro Brito.

Ainda não foram definidas datas para o início das obras. No entanto, a estimativa é de que o conjunto de intervenções (alça de acesso ligando a rodovia à Maria Campos e ações no entorno da avenida) seja finalizado em 18 meses.

Segundo Pedro Sotero, a prefeitura já reservou no Orçamento R$ 13 milhões para as intervenções que deverão ser feitas pelo município. “Vamos trabalhar para que a parte que cabe à Prefeitura fique pronta até dezembro de 2019″.

De acordo com ofício apresentado na reunião, são três as ações de responsabilidade da Prefeitura na malha viária: implantação de terceira faixa na Rua Cipriano Tavares, criação de rota alternativa pela Rua Cônego Afonso para diminuição do fluxo na Rua Cipriano Tavares e implantação de quarta faixa na Avenida Maria Campos.

A alça de acesso, orçada em R$ 100 milhões, será construída pela Viaoeste, por meio de ajustes no contrato de concessão com o governo do Estado.

O prefeito Rogério Lins (PODE) disse que a nova alça de acesso a Osasco beneficiará não apenas a cidade, mas também os municípios vizinhos, como Barueri e Carapicuíba.