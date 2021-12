Prefeitura entrega novo Centro de Capacitação Profissional em Barueri neste sábado

O novo Centro de Capacitação Profissional e Lazer (CCPL) de Barueri, no Jardim Flórida, será entregue à população neste sábado (4). A unidade oferecerá cursos nas áreas de desenvolvimento, cultura, geração de emprego e renda.

publicidade

Em Barueri, esta é a sexta unidade voltada ao atendimento de pessoas de várias faixas etárias na oferta de diversos cursos e atividades como artesanato, jogos lúdicos, violão, street dance, manicure e pedicure, capacitação de babá, auxiliar de cabeleireiro, cuidador de idosos, zumba, entre outros.

“Essa unidade é de extrema importância para a população daquela região, porque não tinha nenhum equipamento de assistência social naquela área. Além de ser um espaço de lazer e de capacitação, está no planejamento oferecer atendimentos mensais ou quinzenais, ligados ao Cras, como cadastramento de cesta básica e cadastro único”, explica a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads), Adriana Bueno Molina.

publicidade

Construído pela Secretaria de Obras de Barueri, o Centro está em um terreno de quatro mil metros quadrados e possui 2.841m² de área construída. Conta com sistema de água de reúso e o aproveitamento da energia solar por meio da energia fotovoltaica – o que vai ao encontro com a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Organizações das Nações Unidas) -, no cumprindo das metas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A construção possui ainda quadra coberta e arquibancada, vestiários, playground, equipamentos de ginástica ao ar livre, cozinha ampla, quiosques com mesa de jogos, área de convivência coberta, espaços equipados para oficinas e salas de capacitação. Espaço também contará com a quarta unidade do Núcleo de Moda.

publicidade

Matrículas abertas no novo CCPL de Barueri

Os moradores de Barueri já podem fazer a matrícula tanto para atividades de cultura quanto para os cursos de capacitação. Basta levar uma foto 3X4, cópias do comprovante de residência (recente), do RG do aluno e do responsável no caso de menores de 18 anos.

Para os cursos de danças é necessário levar um atestado médico ou comprovante do agendamento. Os menores de idade deverão estar acompanhados do responsável legal no momento da matrícula.

O CCPL do Jardim Flórida fica na rua das Orquídeas, 62, Jardim Flórida. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados das 8h às 12h. Mais informações pelo número (11) 4382-8210.

Serviço:

Inauguração CCPL Jardim Flórida – Barueri

Quando: Sábado, 4/12, a partir das 9h

Evento aberto ao público e contará com apresentações culturais e esportivas

Endereço: Rua das Orquídeas, 62, Jardim Flórida

Horário de funcionamento do novo CCPL: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados das 8h às 12h

OPORTUNIDADE PARA ARTISTAS// Inscrições abertas em Barueri para concurso de arte que oferece prêmio de até R$ 5,5 mil