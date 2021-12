Inscrições abertas em Barueri para concurso de arte que oferece prêmio de até R$ 5,5 mil

Estão abertas as inscrições para o concurso de Arte Visual “Centenário da Semana de 22”, da Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri (Secult). Os artistas interessados em participar podem se inscrever até o dia 10 de dezembro.

A participação no concurso é gratuita e aberta a todos os interessados, moradores de Barueri e cidades da região. Os artistas menores de 18 anos deverão ser representados pelos responsáveis legais por meio da assinatura do termo de responsabilidade (disponível na ficha de inscrição).

Cada participante poderá concorrer com até três trabalhos nas seguintes linguagens: Desenhos; Pinturas; Gravuras; Esculturas; Técnica mista; Objeto; Mangá e Caricatura. A seleção dos trabalhos será realizada entre os dias 13 a 15 de dezembro.

O resultado será divulgado no dia 18 de dezembro no Jornal Oficial de Barueri e no site da Prefeitura de Barueri. A premiação para as oito melhores obras vai de R$ 750 a R$ 5.500.

O objetivo do concurso é exaltar, promover e incentivar as expressões artísticas no ensejo das Celebrações dos 100 anos que comemoram a Semana de Arte Moderna em sua manifestação artística-cultural que ocorreu no “Theatro Municipal de São Paulo” entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922.

As inscrições devem ser realizadas das 8h às 17h, na sede da Secult, que fica na avenida 26 de Março, 173, no Centro de Barueri. A ficha de inscrição e o edital completo do concurso estão disponíveis AQUI.

