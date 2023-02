Prefeitura garante moradia para 52 famílias após reintegração de posse por decisão judicial em Osasco

A Prefeitura de Osasco garantirá moradia para as 52 famílias removidas da área onde foi realizada uma reintegração de posse em cumprimento a uma decisão judicial, na Vila Ayrosa. “Através de parcerias, as novas moradias serão construídas em até dois anos”, afirmou o prefeito Rogério Lins (Podemos), na noite desta sexta-feira (3), nas redes sociais.

Segundo o prefeito, as famílias foram incluídas no programa Bolsa-Aluguel, que oferece ajuda de custo mensalmente, e são assistidas por programas assistenciais de Habitação e do Fundo Social de Solidariedade de Osasco.

A reintegração de posse começou na quinta-feira (2), por determinação da Justiça. As equipes da Prefeitura estiveram no local e contaram com o apoio da Guarda Civil Municipal de Osasco e do Demutran.

A primeira reintegração na área foi feita há alguns anos, quando ao menos 200 famílias deixaram a comunidade. No entanto, mais de 50 famílias permaneceram, mesmo sendo notificadas sobre a necessidade de desocupação.