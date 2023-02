Horóscopo do Dia 04/02: confira as previsões para o seu signo hoje, sábado

Horóscopo do Dia 04/02: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 04/02: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sábado.

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Começa uma etapa que será totalmente diferente dentro de sua realidade afetiva. Não se surpreenda se uma pessoa de repente mostrar sinais de interesse por você. Esta é a oportunidade…

Dinheiro & Trabalho: As mudanças são sempre boas porque trazem uma onda de renovação e para você este momento é útil, pois chega com dinheiro, fortuna e prosperidade em sua vida. As vantagens que o atual trânsito planetário…Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Não se apresse para tomar uma decisão até que haja uma paisagem astral mais favorável para a tomada de resoluções de natureza sentimental. Tudo começa a clarear e aqueles…

Dinheiro & Trabalho: Você está iniciando uma fase de crescimento econômico que o ajudará a recuperar o equilíbrio financeiro e investir em qualidade de vida. Considere experimentar em campos de trabalho sobre os quais você…Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: A lua e seu governante estão criando um palco maravilhoso para você. Se acha que ainda tem possibilidades de amor com alguém do passado, não é bem assim. Pare de perder tempo…

Dinheiro & Trabalho: Você terá que se preparar para o que há de surgir na profissão. Pode não perceber agora, mas há movimentos que indicam mudanças positivas. Numa conversa casual você terá uma ideia que tem potencial…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: É um ciclo brilhante para os nativos do seu signo, o Universo tem outros planos para você, haverá mudanças em favor de melhorar a sua situação com relação a relacionamentos de…

Dinheiro & Trabalho: Concentre mais sua atenção nas questões financeiras e você vai se admirar o quanto você pode avançar em suas economias. Você está em um estágio de crescimento em sua reserva de…Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Uma pessoa lhe dará uma alegria ao voltar a lhe pôr em contato com alguém que você não vê há muito tempo e que está querendo encontrar. Aproveite toda essa oportunidade que a…

Dinheiro & Trabalho: Você receberá um apoio extraordinário para um plano econômico que gira em sua mente e, pouco a pouco, você começará a ver quão maravilhoso é o seu futuro. Uma viagem projetada será…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Não se preocupe se você estiver um pouco nostálgico, porque à medida que os dias passam você se recupera. Você estará mais sensual do que outras vezes e sua personalidade o torna…

Dinheiro & Trabalho: Uma ideia na sua carreira mostra uma grande possibilidade de sucesso, como resultado disso, você começará a colher os frutos mais rápidos do que imaginou. Tudo começará a funcionar como você…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: As circunstâncias são perfeitas e totalmente aconselháveis ​​para você. Você naturalmente terá que agir sem ser precipitado e de uma maneira lógica e racional. Faça um sacrifício…

Dinheiro & Trabalho: Um cenário de trabalho interessante é vislumbrado. Uma nova amizade será muito construtiva, porque não apenas oferecerá seu apoio, mas poderá contar com sua experiência. Saia um pouco da rotina…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: O trânsito da Lua ajudará você a exercitar seu poder de atrair, de modo a criar situações que permitam enxergar namoro e romances. Com uma pessoa procure ter uma atitude mais clara…

Dinheiro & Trabalho: Embora haja alguns atrasos, há excelentes planos econômicos que são vislumbrados em seu presente astral financeiro. Mantenha o seu entusiasmo e especialmente o espírito porque, apesar de certos…Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Para os nativos do seu signo os próximos dias são de glória. Ainda neste mês quanto mais tempo você ficar com alguém novo que vai ter a oportunidade de conhecer, mais você vai gostar…

Dinheiro & Trabalho: Você receberá uma excelente notícia via telefone ou e-mail que anunciará uma novidade. Você a vai receber de braços abertos. Portanto, seja receptivo a tudo o que acontece, às novas circunstâncias. O….Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Para os dias que se aproximam há novidades. Uma observação discreta pode dar muitas respostas sobre o interesse da pessoa que gosta com relação à você. As reações dela podem surpreendê-lo…

Dinheiro & Trabalho: No seu local de trabalho você acaba com sucesso um mal-entendido com seus colegas de trabalho. Felizmente, sua presença será um fator de união e não de divisão. Reforce o que funciona melhor quando…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Para você, uma aventura é possível. Alguém deve entrar em contato com você, de uma maneira surpreendente. Abra-se para qualquer tipo de sugestão que ela decidir propor nesse momento…

Dinheiro & Trabalho: Em relação à sua economia, começa um período bom porque um dinheiro entra. E com esse valor, você poderá resolver alguns problemas de liquidez. Existem vibrações em seu horóscopo que…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Seu carisma natural aumenta e onde quer que você vá causará um forte impacto. Se você for convidado para uma atividade, participe, mesmo que não tenha um parceiro, porque você…

Dinheiro & Trabalho: As perspectivas em seu trabalho são muito boas porque, finalmente, seus méritos serão reconhecidos e você estará seguro e estável em seu trabalho. Um período de ótimas iniciativas, você terá o ímpeto…Continue lendo o signo Capricórnio