Presidente do SinHoRes Osasco almoça com ministro do Turismo, Celso Sabino

O presidente do SinHoRes Osasco – Alphaville e Região (Sindicato Empresarial de Hotéis, Restaurantes, Bares, Padarias, Buffets, Casas Noturnas e Similares), Edson Pinto, representando a FHORESP (Federação Empresarial de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo), na qual é Diretor Executivo, almoçou com o Ministro do Turismo, Celso Sabino.

O encontro aconteceu na terça-feira (22). Na oportunidade, trataram sobre a representação da FHORESP e o trabalho desenvolvido no estado de São Paulo, não apenas pela entidade, mas pelos 24 Sindicatos Patronais filiados, entre eles o SinHoRes; bem como de temas de interesse do setor.

O almoço foi organizado por Nabil Sahyoun, Presidente do Instituto Unidos Brasil, e aconteceu na sede da entidade, em Brasília.

A FHORESP é uma entidade sindical empresarial que representa 24 Sindicatos Empresariais Regionais (SinHoRes) nos 645 municípios paulistas, que reúnem cerca de 250 mil empresas, que geram, aproximadamente, 600 mil postos de trabalho diretos.