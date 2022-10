Professores de Osasco são homenageados no programa Nossa História

A 58ª edição do Programa Nossa História, da Câmara de Osasco, realizada na manhã de quinta-feira (13), foi marcada por uma homenagem especial a todos os professores da cidade.

publicidade

Com o tema “Celebrando o Dia do Professor”, a tradicional cerimônia cívica de hasteamento das bandeiras de Osasco, do estado de São Paulo e do Brasil recordou a data, celebrada em 15 de outubro, e refletiu sobre o papel dos educadores na formação de cidadãos conscientes.

A supervisora de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, Lourdes Colmanetti, hasteou a bandeira do Brasil e deixou uma mensagem de reconhecimento aos profissionais que exercem o ofício de ensinar. “Nós, professores, temos a missão de transformar os nossos alunos em cidadãos”, disse.

publicidade

Responsável por levar a bandeira de São Paulo ao alto do mastro, a coordenadora do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Osasco, Débora Silva Eilliar, emocionou a todos ao falar sobre o reconhecimento dos alunos ao trabalho dos professores.

Débora revelou um ato de gratidão do ex-aluno Erick, que a homenageou ao encontrá-la em um posto de gasolina, no último fim de semana. “O professor lida com sonhos, com projetos de vida. É uma responsabilidade muito grande exercer uma profissão tão linda como essa”, afirmou.

publicidade

Representante da secretaria estadual de Educação no município, o Dirigente Regional de Ensino de Osasco, Willian Ruotti, falou sobre o papel transformador dos professores. “Nossa missão é pensar nos nossos alunos, num futuro cada vez melhor para eles. Gratidão a todos os professores”.

Livro “Eu e a Dislexia”

A pedagoga e escritora Catarina M. Rodrigues hasteou a bandeira de Osasco e passou um recado de otimismo e esperança ao falar sobre a dislexia – distúrbio de aprendizagem que afeta 15 milhões de brasileiros.

Catarina é autora do livro “Eu e a Dislexia”, que conta a sua trajetória de vida com o distúrbio e como superou as dificuldades de leitura, escrita e cálculos nos tempos da escola. A pedagoga deixou um agradecimento especial ao professor Sérgio Fernando, que percebeu as dificuldades de aprendizagem da então aluna – fato que ajudou no diagnóstico.

Catarina luta pela implantação de políticas públicas no município que garantam atendimento diferenciado aos portadores de dislexia. “Osasco vai sair na frente e vamos ter um projeto de lei para isso”, justificou.