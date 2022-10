Ação nos restaurantes Mania de Churrasco! em Osasco e região ajuda famílias no sertão nordestino

Com restaurantes em Osasco e Barueri, a rede Mania de Churrasco! lançou a campanha “Na hora de fazer o bem, uma mãozinha sempre ajuda!” para ajudar a instituição Amigos do Bem. Para contribuir com a causa, basta adquirir o adesivo customizável em formato de “mãozinha” por R$ 2,00 até o dia 31 de outubro, em qualquer unidade da rede.

A iniciativa da Mania de Churrasco! em prol da instituição, que visa levar dignidade e transformar a vida de famílias no sertão nordestino, já está em sua 6ª edição. Desta vez, o objetivo é arrecadar R$ 240 mil, superando a arrecadação da edição anterior.

O sócio Thiago Camelo explica que a campanha é independente de consumo nos restaurantes da rede. “Todos podem colaborar e fazer o bem. O apoio à causa não está vinculado ao consumo em nosso restaurante. Contamos com apoio da população e de todos os nossos clientes para que possamos ajudar a instituição Amigos do Bem e as famílias do sertão nordestino, que tanto necessitam do nosso olhar e acolhimento”, afirma o executivo.

A ação “Na hora de fazer o bem, uma mãozinha sempre ajuda!” ocorre em todos os restaurantes Mania de Churrasco! até o dia 31 de outubro. Na região, há três unidades da rede em Osasco e outras quatro em Barueri.