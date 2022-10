GCM de Osasco impede furto de moto no Jaguaribe

A Guarda Civil Municipal de Osasco impediu o furto de uma motocicleta, na quarta-feira (12), no Jaguaribe. A viatura chegou na avenida Dona Blandina no momento em que dois indivíduos tentavam fugir com a moto.

publicidade

Ao se deparar com os guardas, o suspeito que estava com a moto furtada perdeu o equilíbrio e caiu. Rapidamente, levantou-se e conseguiu fugir com o comparsa em outra motocicleta, sem placa.

A moto deixada no local foi devolvida ao proprietário. Enquanto isso, os moradores avisaram aos guardas que teriam encontrado alguns quadros de motocicleta na região. No endereço, a GCM localizou cinco quadros de moto. O caso foi registrado no 5º DP de Osasco.

publicidade

Essa é a segunda tentativa de furto de motocicleta flagrada pela GCM na mesma semana. Na segunda-feira (11), dois homens foram presos após tentarem furtar uma moto no Km 18. Durante a ação criminosa, uma viatura da GCM de Osasco se aproximou e os guardas conseguiram impedir o furto.