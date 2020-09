Profissionais da saúde são homenageados neste 7 de setembro em Osasco

Em Osasco, o Dia da Independência do Brasil, celebrado nesta segunda-feira (7), foi marcado por uma homenagem aos profissionais da saúde que estão na linha de combate à covid-19. Pela manhã, os profissionais fizeram o hasteamento da bandeira nacional, em frente à Ponte Metálica.

“Hoje o hasteamento da Bandeira do Brasil foi feita por nossos Heróis da Saúde, que com muito amor por nosso país, colocaram a própria vida em risco para salvarem milhares de brasileiros! Deus abençoe nossa pátria amada Brasil”, escreveu o prefeito de Osasco, Rogério Lins, nas redes sociais.

Devido à pandemia do novo coronavírus, o tradicional desfile cívico-militar de 7 de setembro não aconteceu no município. No ano passado, o evento reuniu cerca de 15 mil estudantes, que desfilaram nas principais ruas da cidade, junto com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, entre outras entidades, associações e sociedade civil.