Programa Bolsa Trabalho é prorrogado em Carapicuíba

A Prefeitura de Carapicuíba prorrogou o Programa Bolsa Trabalho por mais três meses, ou seja, de janeiro a março de 2023. O objetivo do programa do governo do Estado é proporcionar oportunidades, qualificação profissional e manutenção de renda para a população – antes desempregada – com prioridade para mulheres.

Com jornada de trabalho diária de 4 horas, cinco dias por semana, os participantes do Programa darão continuidade a prestação de serviços nas secretarias municipais, com direito a bolsa-auxílio e curso profissionalizante a escolha, entre as seis opções disponíveis pela Univesp (Universidade Virtual).

O encontro de reintegração foi realizado na quarta-feira (4) no Plaza Shopping Carapicuíba e teve a participação de 500 bolsistas que estão ativos nas unidades do município. Na ocasião, eles receberam as novas orientações e reforço das obrigatoriedades.

