Banco de sangue de Barueri está com estoques baixos e precisa de doações

Banco de sangue de Barueri está com estoques baixos e precisa de...

A Fundação Pró-Sangue, que tem um posto de coleta em Barueri, alerta que os estoques de sangue vivem uma crítica escassez atualmente, principalmente dos tipos O+, O-, A- e B-.

Segundo a entidade, se não houver uma reposição em breve, poderá ocorrer desabastecimento e o comprometimento do tratamento de pacientes que já estão internados ou que dependem de transfusão com regularidade (hemofílicos, anêmicos profundos, vítimas de hemorragia e de queimaduras, por exemplo).

Quem puder ajudar, independentemente do tipo sanguíneo, pode doar sem sair da cidade.

As férias e as recentes epidemias de Influenza e Covid-19 contribuiram para o afastamento de doadores.

A Fundação Pró-Sangue, que é vinculada à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, esclarece que doar sangue não implica em contaminação durante o processo da coleta porque todo o material é esterilizado. Além disso, os profissionais de saúde usam máscara e luvas constantemente e o agendamento que o doador faz no site da Fundação Pró-sangue, além de otimizar o tempo, contribui para que não haja aglomerações.

As condições para doar são:

Ter entre 16 e 69 anos;

Pesar mais de 50 kg;

Apresentar documento original com foto;

Não estar gripado ou resfriado;

Evitar alimentos gordurosos 4 horas antes da doação;

Evitar bebidas alcoólicas 12 horas antes da doação.

Mais informações podem ser conferidas no site da Fundação e também pelo telefone (11) 4573-7800.

O hemocentro de Barueri fica no andar térreo do Hospital Municipal Francisco Moran (Rua Angela Mirella, 354), mas o agendamento só pode ser feito no site www.prosangue.sp.gov.br