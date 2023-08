A Prefeitura acaba de lançar o programa Itapevi 60+, que oferecerá aulas de hidroginástica e atividades complementares, como oficinas de ritmos, fotografia e rodas de conversa sobre temas relevantes ao público a partir de 60 anos. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 31 de agosto ou até o preenchimento de todas as vagas.

As aulas de hidroginástica serão ministradas nas três unidades das Escolas do Futuro de Itapevi: Parque Suburbano (Avenida Rubens Caramez, 1000), Santa Rita (Rodovia Engenheiro Rene Benedito Silva, 1400) e Cardoso (Rua Ismênia de Abreu Dias, 210).

Ao todo serão oferecidas 210 vagas, divididas igualmente pelas três unidades. Ou seja, cada escola irá disponibilizar 70 vagas, distribuídas em duas turmas de até 35 pessoas cada. O público prioritário será de idosos que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) e aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas pelo link (https://is.gd/WJMMQS) ou presencialmente no CCI (Centro de Convivência do Idoso – Avenida Cesário de Abreu, 915 – Bairro Dos Abreus). Também na Secretaria de Assistência Social e Cidadania, e nos CRAS e CREAS. Os documentos necessários para se inscrever são RG, CPF, comprovante de endereço e NIS (Inscrição no Cadastro único).

As aulas de hidroginástica acontecem de terça a quinta-feira, das 8h às 9h30, com atividades de 45 minutos. As atividades complementares, das 14h00 às 16h, na Comunidade Kolping Cristo Rei (Rua Brasília Abreu Alves, 33 – Jardim São Carlos).

