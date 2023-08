O Projeto Gente Grande – Foco, parceria entre a associação Foco Conecta e a Prefeitura de Carapicuíba, está com inscrições abertas até esta sexta-feira (18) para 50 vagas nos seguintes cursos: português, violão, basquete, balé, informática, inglês, queimada e handebol.

Podem se inscrever crianças e adolescentes de 8 a 16 anos que estejam matriculados na rede pública ou privada, moradores do município e com renda familiar de até três salários mínimos.

Para se inscrever é preciso comparecer com o responsável no Espaço Cultural (Avenida General Teixeira Lott, 1.172), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16 horas, com os seguintes documentos:

Certidão de nascimento ou RG;

RG dos responsáveis;

Declaração escolar;

Comprovante de residência atualizado;

Comprovante de renda familiar;

Número do NIS ou PIS;

Carteira de vacinação;

Cartão do SUS;

Duas fotos 3×4.

Para mais informações, o contato com o Espaço Cultural é através do telefone (11) 4164-1802.

