Adolescente de 17 anos está envolvido em esquemas de rifas ilegais em Santana de Parnaíba

A Polícia Civil deflagou uma ação contra um grupo acusado de promover rifas ilegais na internet, em Santana de Parnaíba.

As investigações apontaram para o envolvimento de um adolescente de 17 anos na promoção de rifas ilegais em seu canal nas redes sociais, gerenciado por seu irmão.

Um proprietário de agências de automóveis é apontado no esquema como o responsável pela cessão dos veículos e motos para os sorteios.

Os trabalhos policiais foram realizados por integrantes do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro), por meio da Delegacia de Santana de Parnaíba, com o apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) de Carapicuíba.

Durante as diligências, realizadas na terça-feira (15), os agentes cumpriram seis mandados de busca e apreensão e apreenderam oito veículos importados de luxo, duas motocicletas, uma moto aquática, relógios, celulares, armas de airsoft e dinheiro em espécie (aproximadamente R$ 80 mil e US$ 260).

Todos os objetos apreendidos foram encaminhados para perícia. As investigações prosseguem para localizar demais envolvidos.