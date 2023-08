Área de lazer no Centro de Cotia passa por reforma e ampliação

A Prefeitura de Cotia iniciou as obras de reforma e ampliação do no Parque Linear Ralf Bolli (antiga praça da Juventude), espaço de lazer que fica na região central da cidade, às margens da rodovia Raposo Tavares.

As obras são executadas pela Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana e contemplam a implantação de pista de caminhada com quase um quilômetro, espaço Pet Dog Play, Academias ao ar livre, Espaço kids com playground e dois parquinhos, além de seis quiosques espalhados pelo parque.

Também serão contemplados espaço aeróbico coberto, pista de caminhada dentro de um bosque, conjuntos de banheiros (masculino e feminino), academia adaptada para a terceira idade e estacionamento para 50 carros. Também será feita a reforma completa da pista de skate e da quadra poliesportiva que já existem no local.

