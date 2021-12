Projeto de lei de Ribamar concede título de utilidade pública ao Instituto Abda, em Osasco

O projeto de lei que concede título de utilidade pública ao Instituto Abda foi aprovado por unanimidade, na Câmara Municipal de Osasco, nesta terça-feira (14). O texto é de autoria do presidente do Legislativo osasquense, o vereador Ribamar Silva (PSD).

Ribamar destacou que o título capacita o instituto a requerer verbas estaduais e federais através de projetos para que possam ampliar a capacidade de atendimento. “Eles estão na Zona Norte, onde atendem muitas crianças e fazem um trabalho muito sério e responsável”, comentou o vereador.

Josias da Juco (PSD), relator da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que avaliou o projeto apresentado por Ribamar Silva, afirmou que a entidade apresentou todos os documentos exigidos e também mostrou que exerceu atividades que ajudaram muitas famílias durante a pandemia.

“Muitas entidades tiveram de parar seus atendimentos, mas o Instituto Abda manteve suas atividades e apresentou relatório completo de atividades. Eles continuaram atendendo e isso foi muito importante para muitas famílias”, comentou o parlamentar.

Ribamar Silva disse ainda que entidades como a Abda fizeram toda a diferença na vida das pessoas afetadas diretamente na pandemia de covid 19. “Essas entidades da nossa cidade fizeram toda a diferença para muitas pessoas durante a pandemia. Foram elas que ajudaram na distribuição de alimentos e apoiaram quem mais precisou”, completou.

Elias José dos Santos, do instituto, prestigiou a sessão e agradeceu a todos os parlamentares pelo apoio. “É difícil segurar as lágrimas. A gente agradece muito essa aprovação, porque é um estímulo para nosso trabalho. Sabemos que estamos no caminho certo, é um reconhecimento que estamos no caminho certo”, disse Santos.

A diretora do Instituto, Caroline Raquel Crippa dos Santos Puppo, afirmou que o apoio da Câmara para as entidades do terceiro setor faz com que eles não se sintam sozinhos. “A Câmara tem sido muito importante para o terceiro setor. Porque em alguns momentos a gente se sente sozinho e receber o apoio dos parlamentares tem ajudado muito a reforçar nossas ações”, comentou Carolina.

O Instituto ABDA foi fundado em 28 de outubro de 2014, sendo de caráter assistencial, educativo, cultural e sem fins lucrativos. A instituição atua principalmente junto às crianças e adolescentes, por meio da assistência social às pessoas com deficiência, de ações sociais de educação, habitação, reabilitação, lazer, cultura, qualificação e capacitação profissional.