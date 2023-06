Pronto-socorro infantil provisório começa a funcionar em Itapevi

Começou a funcionar nesta quinta-feira (1) em Itapevi o pavilhão montado pela Prefeitura, em caráter de urgência, para abrigar provisoriamente o Pronto-socorro Infantil (PSI), ao lado do PS Central.

O PS infantil original foi interditado após parte do teto desabar e deixar três pessoas feridas em abril (leia aqui).

Até a entrega do pavilhão provisório, o atendimento médico de emergêncial para crianças estava sendo realizado no Pronto Socorro Central.

O PSI provisório conta com quatro consultórios, espaço para emergência e isolamento de pacientes e área de internação com capacidade para 14 leitos, além de sala de curativo e de medicação, farmácia, ala para assistente social e apoio especializado para as famílias.

“Peço desculpas pelo transtorno. Corremos contra o tempo para entregar à população uma estrutura emergencial, mas bem planejada, climatizada e com tudo o que é necessário para atender as urgências e emergências infantis. Estamos trabalhando firmemente para, em breve, entregar o PSI definitivo, que ocupará o prédio onde hoje funciona o Resolve Fácil”, informou o prefeito Igor Soares em suas redes sociais.

A previsão é que o PSI provisório de Itapevi fique em funcionamento por aproximadamente seis meses, até a conclusão das obras da nova unidade de saúde infantil, a ser construída no local onde fica atualmente o Resolve Fácil (Rua José Michelotti, 347 – Cidade Saúde). O futuro PSI terá dois pavimentos e as obras devem começar em agosto.