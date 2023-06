PAT Carapicuíba realiza processo seletivo para telemarketing nesta terça-feira (6)

O PAT Carapicuíba realiza nesta terça-feira (6), às 8h30, processo seletivo para técnico de prevenção (telemarketing).

Os requisitos mínimos exigidos dos candidatos são: ser maior de 18 anos, ter experiência em atendimento, telemarketing ou administrativo, ter ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar com escala 6×1 ou 5×2 am Alphaville (Barueri).

O salário é de R$ 1.649,79 e benefícios.

O processo seletivo será no PAT, que fica no Ganha Tempo (Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce). O candidato deve levar documentos pessoais e currículo atualizado. As senhas são limitadas.