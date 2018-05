Protesto em apoio à greve dos caminhoneiros é realizado no Centro de Osasco

Organizada por meio das redes sociais, uma manifestação em apoio à greve dos caminhoneiros, que paralisaram estradas por todo o país contra a alta no preço dos combustíveis, reuniu dezenas de pessoas no Centro de Osasco na noite desta segunda-feira, 28.

A concentração aconteceu em frente a estação Osasco da CPTM, reunindo muitos manifestantes com a bandeira do Brasil e mensagens contra a corrupção.

Após o anúncio feito pelo presidente Michel Temer de que o governo vai subsidiar uma redução de mais de R$ 0,40 no preço do diesel e congelar o valor por 60 dias, entre outras medidas, a expectativa do governo e de entidades de classe, é de que as mobilizações de caminhoneiros pelas estradas do país sejam bastante reduzidas ate está terça, 29.

Foto: reprodução/Facebook/página Osasco