“P*rra de covid. É curtir a vida!”, diz delegado em vídeo feito em bar enquanto tomava cachaça

Um vídeo feito pelo delegado Gilmar Rodrigues viralizou e gerou polêmica nas redes sociais nos últimos dias. Com quase 300 mil mortes no país e diversas restrições impostas pela pandemia de covid-19, a autoridade policial aparece em uma mesa de bar, tomando cachaça, com camiseta da Polícia Civil, e diz: “Covid um ca**lho (…) P*rra de covid. É curtir a vida!”.

Na mesa de bar, cheio de pessoas ao redor, o delegado mostra uma lata de cachaça e convida a “raparigar” em sua cidade, Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco. “Vem para cá para Vitória, tomar cachaça e ‘raparigar’”, declara. Voltando a minimizar a pandemia, ele afirmou ainda: “Não é para ninguém fazer a sua cabeça, não”.

Com a repercussão do vídeo, a Secretaria de Defesa Social (SDS) de Pernambuco anunciou, nesta quinta-feira (18), o afastamento do delegado e abertura de investigação para apurar indícios de transgressões disciplinares na conduta de servidores que aparecem nas imagens.

Gilmar Rodrigues não quis comentar o caso. Em áudio enviado a colegas e relatado pelo portal G1, ele disse que o vídeo “foi uma brincadeira com amigos da delegacia”, e que acabou compartilhado por uma pessoa que é “traíra” e “do contra”.

