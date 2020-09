PSDB oficializa apoio à reeleição de Rogério Lins a prefeito de Osasco

O PSDB de Osasco confirmou, em convenção realizada na noite de quarta-feira (16), seu apoio à reeleição de Rogério Lins (Podemos) a prefeito nas eleições municipais de novembro.

Com a adesão oficial dos tucanos, o apoio a Rogério Lins reúne 16 partidos na coligação “Osasco Cada Vez Mais Nossa”: PMB, Cidadania, PSDB, Progressistas, Democratas, Avante, PTC, PL, PDT, PCdoB, MDB, Patriotas, PSB, PSD, REDE e Podemos.

O PSDB tem 32 candidatos a vereador em Osasco, sendo 10 mulheres e 22 homens. De acordo com Claudio Piteri, um dos nomes fortes da legenda na cidade, a aliança com Lins “reforça e amplia a parceria que já existe entre o governo do estado e a gestão municipal”.

O ato foi presidido pelo presidente estadual da sigla, Marco Vinholi o qual também preside a comissão que conduz o partido em nível municipal.