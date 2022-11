“Queremos produzir o maior cachorro-quente do mundo”, diz Rogério Lins após Osasco conquistar recorde nacional

Osasco, a capital do “dogão”, acaba de se tornar a cidade com o maior cachorro-quente do Brasil, com a produção de um lanche de 11 metros e meio. Nesta segunda-feira (21), o prefeito Rogério Lins (Podemos) celebrou a conquista e afirmou que pretende bater o recorde mundial no próximo ano.

“No aniversário de Osasco do ano que vem queremos produzir o maior do mundo, passando de 200 metros, no Calçadão”, declarou Lins nas redes sociais, ao parabenizar os envolvidos na produção do maior dogão do país.

Em 2023, a cidade completará 61 anos de emancipação político-administrativa. Tradicionalmente, a administração municipal prepara um pacote de obras para entregar à população, além da distribuição de bolo. De acordo com o prefeito, as comemorações devem contar também com o lanche queridinho dos osasquenses.

Osasco tem cerca de 300 barracas e carrinhos especializados na comercialização do “dogão”. Quem vai ao Calçadão da Antonio Agú, por exemplo, costuma parar para degustar um lanchinho antes de seguir viagem. Além disso, paixão por Osasco e por cachorro-quente é antiga e já virou até tatuagem.