Raia Drogasil abre 35 vagas de emprego em Osasco

A rede de farmácias Raia Drogasil está com 35 vagas de emprego abertas em Osasco. São 20 vagas de atendente de loja e 15 de orientador de loja. As oportunidades foram anunciadas nesta terça-feira (21), no portal Vagas.com.

Os candidatos devem ter mais de 18 anos e ensino médio completo. A empresa oferece salário compatível com mercado e auxílio refeição ou alimentação, vale-transporte e assistência médica, entre outros benefícios.

Os interessados podem conferir mais informações e se candidatar às oportunidades de emprego na Raia Drogasil em Osasco por meio do portal Vagas.com.

