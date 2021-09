Idoso de 102 anos tem alta em Osasco após vencer a covid-19: “Vitória”

Após ficar seis dias internado no pronto-socorro do Jardim D’Abril, em Osasco, para tratar da covid-19, o aposentado Ermelindo João D´Alessio recebeu alta nesta segunda-feira (20). Com 102 anos, o idoso é um dos mais de 58 mil osasquenses que já se recuperaram da doença desde o início da pandemia.

Os dados são da Secretaria de Saúde. A expectativa é de que esse número cresça ainda mais na medida em que avança a vacinação. Até o momento, mais de 900 mil vacinas já foram aplicadas contra a doença em Osasco, entre dose única, primeira, segunda e terceira dose.

A filha de Ermelindo, Cleonice, e a neta, Daniela, acreditam que o fato de o idoso já ter tomado duas doses da vacina contribuiu para que o quadro de saúde dele não se agravasse. “Ficamos preocupados até por conta da idade. Mas acreditamos que a vacina colaborou para que o quadro dele não evoluísse para mais grave”, contou a neta, Daniela D’ Alessio, que também foi infectada pelo coronavírus e já está curada.

Ao ver o avô saindo da unidade, a moradora de Quitaúna se emocionou. “Ele receber alta hoje e ir para casa é uma vitória. Não só para a gente, mas também para toda a equipe que cuidou muito bem dele”.

O prefeito Rogério Lins (Podemos) acompanhou o momento em que o idoso deixava o PS. Em poucas palavras, Ermelindo revelou o quanto esperava por esse dia: “Não via a hora de ir para casa”.

Vacinação em Osasco

A campanha de imunização contra a covid-19 segue a todo vapor no município. No momento, estão sendo aplicadas nas Unidades Básicas de Saúde e Centros de Atenção ao Idoso (cronograma até 24/09):

1ª DOSE: 18 anos ou mais;

1ª DOSE: 12 a 17 anos;

2ª DOSE DA PFIZER: Para quem tomou a 1ª dose da mesma vacina antes de 23/6;

2ª DOSE DA ASTRAZENECA: Para quem tomou a 1ª dose da mesma vacina antes de 23/6;

3ª DOSE: Idosos com 75 anos ou mais (que receberam a 2ª dose há mais de seis meses) e pessoas imunossuprimidas.

Caso a unidade/posto de vacinação registre a falta de AstraZeneca, a 2ª dose será completada com a Pfizer.

Horário e endereços das unidades disponíveis em www.saude.osasco.sp.gov.br

